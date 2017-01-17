Волонтерская программа ЧМ-2018 установила рекорд по числу заявок

Отбор волонтеров на чемпионат мира-2018 установил рекорд по количеству заявок, сообщает официальный сайт турнира. С 1 июня по 30 декабря желание стать волонтерами выразили 176 870 человек. Предыдущий рекорд (152 101 человек) был установлен перед ЧМ-2014.

- Сразу после старта этой кампании мы увидели, насколько велик интерес к волонтерской программе Кубка конфедераций и ЧМ-2018, - отметил председатель Оргкомитета "Россия-2018" и президент РФС Виталий Мутко. – Теперь наша задача – отобрать и подготовить волонтеров, обеспечить их всем необходимым, чтобы они помогли создать неповторимую и уникальную атмосферу яркого праздника на турнирах, которые ждут нас совсем скоро.

В чемпионате мира будут задействованы более 15 тысяч волонтеров, в Кубке конфедераций-2017 - более 5,5 тысячи. В самой популярной функции (работе с командами) конкурс составил 116 человек на место. Более четверти заявок (27 процентов) поступили из-за рубежа. Всего в конкурсе поучаствуют кандидаты из 190 стран. Наибольшую активность (после России) проявил Египет, приславший 4088 заявок. Также в лидерах Мексика (3081), Колумбия (2572), Китай (1578), Нигерия (1162), США (1022) и Индонезия (994).

Большинство кандидатов входят в самую молодую возрастную категорию - 77,2 процента в возрасте 16-25 лет. 19,6 процента - от 26 до 40 лет, 2,6 процента - 41-60 лет и 0,6 процента старше 60 лет. Самому пожилому кандидату 82 года. 59 процентов претендентов - женщины, 41 процент - мужчины.

Согласно официальной инфографике ФИФА, пять кандидатов носят фамилию "Яшин", а одного зовут Пеле.