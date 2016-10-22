Талисман чемпионата мира-2018 волк Забивака завел страницу в твиттере. Сегодня ночью он был объявлен победителем голосования среди болельщиков. Волк набрал 52,8 процента голосов, тогда как его конкуренты Тигр – 26,8, а Кот – 20,4.

"Спасибо за вашу поддержку! Мы проведем лучший чемпионат мира! Жду всех!, – написал Волк. – Во время игры надеваю стильные спортивные очки, потому что они повышают мою меткость. А еще я люблю позировать для фото!"

Во время игры надеваю стильные спортивные очки, потому что они повышают мою меткость. А еще я люблю позировать для фото! Ваш Забивака. – Волк Забивака (@ZABlVAKA) 22 октября 2016 г.