13:10 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Волгоградскую "Родину-мать" не будут закрывать строительными лесами на время ЧМ-2018

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Директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Васин заявил, что скульптура "Родина-мать" не будет закрыта строительными лесами во время чемпионата мира-2018. Скульптура нуждается в реконструкции, которая стартовала в этом году, это вызвало недовольство у жителей города, поскольку гости турнира не смогут увидеть их главную достопримечательность.

-  Нас эти вопросы тоже сильно тревожат, - цитирует volgograd.kp.ru Васина. – Откладывать реставрацию нельзя, получается, надо либо форсировать работы, что наверняка скажется на качестве, либо скульптура встретит праздничные даты в лесах, что скажется на туристическом потоке. Оба варианта неприемлемы. Посовещавшись с представителями Министерства культуры России, решили, что самым оптимальным вариантом будет проведение реставрационных работ в два этапа.

По словам Васина, основные наружные работы, которые потребуют установки строительных лесов, будут проводить уже после ЧМ-2018.

- Задача стоит – до 10 апреля внести изменения в проектную документацию, чтобы провести конкурс на проведение первого этапа реставрационных работ, - уточнил он.

Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая соперников сборной России по группе A.

Дополнительная информация

http://www.volgograd.kp.ru/daily/26655.5/3676129/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЧК

Как ты уже достал своим тупым юмором.

14:16

баламошка

Надо сделать из скульптуры робота, чтобы она могла мечом крошить толпы пиндосов на ЧМ.

13:57

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