Во время матча Китай - Корея произошла массовая драка

В концовке матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между Китаем и Кореей (1:0) произошла массовая драка между футболистами. Причиной потасовки стал эпизод, в котором кореец Хи Чан Хвон нарушил правила против китайца Иня Хонгбо, после чего ударил лежащего ногой. Разнимать футболистов пришлось главным тренерам команд - Марчелло Липпи и Ули Штилике.