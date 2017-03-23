22:05 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Во время матча Китай - Корея произошла массовая драка

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В концовке матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между Китаем и Кореей (1:0) произошла массовая драка между футболистами. Причиной потасовки стал эпизод, в котором кореец Хи Чан Хвон нарушил правила против китайца Иня Хонгбо, после чего ударил лежащего ногой. Разнимать футболистов пришлось главным тренерам команд - Марчелло Липпи и Ули Штилике.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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aloveku

глаза разуй! там пара китайцев применили искусство жалящей мухи, за кадром заметно ответное тхэквондо корейцев, следом в растяжке какой-то малознакомый приём из кунгфу китайца с короткой стрижкой, а рядом другой китаец получает щекотку под ребро. Такой замес знатный!

22:22

chipp

а где драка то???

22:17

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