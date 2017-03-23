Во время матча Китай - Корея произошла массовая драка

В концовке матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между Китаем и Кореей (1:0) произошла массовая драка между футболистами. Причиной потасовки стал эпизод, в котором кореец Хи Чан Хвон нарушил правила против китайца Иня Хонгбо, после чего ударил лежащего ногой. Разнимать футболистов пришлось главным тренерам команд - Марчелло Липпи и Ули Штилике.
aloveku
глаза разуй! там пара китайцев применили искусство жалящей мухи, за кадром заметно ответное тхэквондо корейцев, следом в растяжке какой-то малознакомый приём из кунгфу китайца с короткой стрижкой, а рядом другой китаец получает щекотку под ребро. Такой замес знатный!
22:22
chipp
а где драка то???
22:17