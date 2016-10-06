05:49 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Во время матча Италия - Испания на стадионе будут закрыты надписи о 34 чемпионствах "Ювентуса"

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Во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между Италией и Испанией на стадионе "Ювентуса" будут закрыты надписи о 34 чемпионствах клуба, сообщает calciomercato.com. Надписи расположены на входных тоннелях арены. Напомним, что клуб был лишен двух титулов, выигранных в сезонах-2004/05 и 2005/06 из-за коррупционного скандала. Официально в копилке туринцев 32 скудетто, однако сам клуб по-прежнему не признает это решение.

Матч Италия - Испания состоится сегодня, начало - в 21.45 по московскому времени.

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