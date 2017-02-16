Во время ЧМ-2018 в Краснодаре откроют три фан-зоны

Во время чемпионата мира-2018 в Краснодаре откроют три фан-зоны, сообщает welcome2018.com. Они разместятся на Театральной и Пушкинской площадях, а также перед кинотеатром "Аврора".

- Эти площадки находятся в центре города, они приоритетны с точки зрения транспортной и пешеходной доступности, создают единый линейный маршрут прогулочной зоны, обеспечивают максимальную вместимость, удачно зарекомендовали себя во время проведения массовых мероприятий различного уровня, - пояснили в администрации Краснодара.

В фан-зонах пройдут фестивали болельщиков, а также установят экраны для трансляции матчей. Отдельные участки выделят для семейного и активного отдыха, точки общественного питания и торговли. В непосредственной близости сделают парковки, установят оборудование для Wi-Fi, зарядки мобильных устройств и подключения к электронным библиотекам.

Краснодар вошел в число городов, в которых расположатся 64 тренировочные площадки для участников ЧМ-2018.