Вместо Юрченко в сборную Армении вызван бывший игрок "Сочи" и "Кузбасса"

Вратарь "Бананца" Арам Айрапетян вызван в сборную Армении на товарищеский матч с Сент-Китс и Невисом и игру отборочного турнира ЧМ-2018 против Черногории, сообщает vbetnews.com. Он заменит голкипера "Анжи" Давида Юрченко. Российский вратарь отказался приезжать в расположение национальной команды Армении, заявив, что ему не предлагали сменить спортивное гражданство, хотя президент Федерации футбола страны Рубен Айрапетян утверждает обратное.

Арам Айрапетян - воспитанник адлерской школы футбола. Ранее он защищал цвета российских клубов "Сочи-04", "Адлер", "Кузбасс" и "Смена".