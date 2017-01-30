Власти Петербурга заверили, что работы на транспортных объектах к чемпионату мира-2018 ведутся по графику

Первый заместитель председателя комитета Санкт-Петербурга по развитию транспортной инфраструктуры Вадим Власов подчеркнул, что работы на всех восьми объектах транспортной инфраструктуры, которые входят в программу подготовки города к чемпионату мира 2018 года, идут по графику, сообщает ТАСС.

По словам Власова, с опережением на месяц - в мае 2017 года - будут завершены работы на транспортной развязке на Пулковском шоссе.

К объектам транспортной инфраструктуры, входящим в программу подготовки Петербурга к мировому первенству, относятся: развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом, Яхтенный мост, реконструкция и строительство набережной Макарова, две станции метро, мост через остров Серный с Васильевского острова на Петроградскую сторону.