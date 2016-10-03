17:03 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Власти Петербурга запросили средства из федерального бюджета на тренировочные площадки ЧМ-2018

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Власти Санкт-Петербурга запросят федеральное софинансирование на строительство 19 социально значимых объектов, среди которых - тренировочные площадки чемпионата мира-2018, сообщает regnum.ru. Деньги будут запрошены в 2017 году и плановом периоде 2018 - 2019 годов.

Общая заявка на софинансирование 19 объектов составляет 11,452 миллиарда рублей, из которых 745 миллионов планируется потратить на четыре тренировочные площадки для участников чемпионата мира. 

В Санкт-Петербурге пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.

Дополнительная информация

https://regnum.ru/news/economy/2187729.html

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