Власти Петербурга планируют к концу февраля настроить поле стадиона на Крестовском острове

Председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга Сергей Морозов подчеркнул, что власти города планируют к концу февраля - началу марта закончить работы по устранению вибрации на выкатном поле стадиона на Крестовском острове. Ранее комиссия ФИФА высказала замечания по поводу уровня вибрации, они превышали допустимые.

- Мы занимаемся усилением поля, жесткого основания, это два этапа, - приводит ТАСС слова Морозова. - Первое - сварочные работы по усилению металлоконструкции поля, второе - настройка, доведение уровня вибрации до допустимого, комфортного. Этим мы и занимаемся сейчас. Сварочные работы будут закончены в середине февраля, остальные работы мы планируем закончить до конца февраля - начала марта.

В конце февраля планируется, что поле заедет в чашу стадиона, после проведения тестовых мероприятий повторно будут проведены замеры, и после их результатов мы сможем сказать, к каким результатам (по уровню вибрации. - Прим. "СЭ") мы пришли.