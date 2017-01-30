Власти Петербурга планируют к концу февраля настроить поле стадиона на Крестовском острове

Председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга Сергей Морозов подчеркнул, что власти города планируют к концу февраля - началу марта закончить работы по устранению вибрации на выкатном поле стадиона на Крестовском острове. Ранее комиссия ФИФА высказала замечания по поводу уровня вибрации, они превышали допустимые.
- Мы занимаемся усилением поля, жесткого основания, это два этапа, - приводит ТАСС слова Морозова. - Первое - сварочные работы по усилению металлоконструкции поля, второе - настройка, доведение уровня вибрации до допустимого, комфортного. Этим мы и занимаемся сейчас. Сварочные работы будут закончены в середине февраля, остальные работы мы планируем закончить до конца февраля - начала марта.
В конце февраля планируется, что поле заедет в чашу стадиона, после проведения тестовых мероприятий повторно будут проведены замеры, и после их результатов мы сможем сказать, к каким результатам (по уровню вибрации. - Прим. "СЭ") мы пришли.
Pleafant
Причём тут власти? ....Мы занимаемся усилением поля.......Так и представляю,как Полтавченко вместе с этим Морозовым занимаются настройкой поля,варят,куют и пр.Столько самомнения...мы рулили....Как найти,кто разворовал питерский бюджет на этом стадионе,кто устроил это позорище,так никого нет,это, якобы, не они.
14:59
Thomas_Boy
К февралю поле заедет в чашу стадиона. К марту доедет до центра Питера.
14:16
баламошка
Настройка будет стоить миллиард или два? Вова, нажми на кнопку, взорви Распил-Арену!
13:26
saiga
Стадион, как громогласно объявили, готов, а главного - футбольного поля, фактически еще нет. То же самое, что свадьба без невесты. За без малого десятилетие вбухать (то бишь освоить - присвоить) десятки миллиардов гос. средств и не иметь нормального поля, это апофеоз дилетантства. Эра мотористов и спросить не с кого.
13:16