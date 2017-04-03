Власти Москвы потратят 29 миллионов на разработку концепции фестиваля болельщиков ЧМ-2018

Объявлен открытый конкурс на разработку технической концепции фестиваля болельщиков чемпионата мира-2018, сообщает mskagency.ru. Цель результатов выполненных работ - организация публичного просмотра трансляций всех матчей ЧМ-2018 на больших экранах.

Согласно данным, для проведения мероприятий будет создана сцена общей шириной от 38 до 44 м, высота конструкций составит от 25 до 27 м, также планируется соорудить не менее пяти башенных конструкций с брендингом спонсоров. Помимо этого, будут созданы локальные объекты в составе сцены, световые, пультовые, информационные башни, телевизионные платформы и платформы фотографов, арки, светодиодные экраны, а также установлено аудиовизуальное оборудование и вспомогательная инфраструктура. Максимальная цена контракта составляет более 29,3 миллиона рублей.