Власти Москвы покажут "Лужники" комиссии ФИФА в мае

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что власти Москвы в мае ожидают приезда контролирующей комиссии ФИФА для полной проверки готовности стадиона "Лужники" к предстоящим матчам чемпионата мира 2018 года. По его словам, у ФИФА очень жесткий регламент требований по объектам, которые готовятся к главным играм чемпионата мира.



– Мы уже хотим ФИФА в мае полностью показать объект для проверки, – цитирует ТАСС Хуснуллина. - Думаю, что у нас никаких вопросов по сдаче объекта со стороны комиссии не будет. Ранее ФИФА много раз делала проверочные поездки и всегда давала высокую оценку по готовности объекта.

Сегодня "Лужники" соответствуют мировому уровню аналогичных спортивных объектов, была проведена полная реконструкция стадиона, начиная от увеличения количества мест и заканчивая благоустройством близлежащей территории.

С точки зрения организационно-технических моментов реновация стадиона была достаточно сложной. Нам пришлось полностью разобрать стадион и вместо него построить новый объект. Стадион стал больше на три тысячи мест, сиденья на местах стали более комфортными, появились скай-боксы (просторные комфортабельные кабинеты с панорамным видом на поле).