14:54 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Власти Москвы хотят подключить камеры на стадионах ЧМ-2018 к единой городской системе видеонаблюдения

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Власти Москвы намерены подключить к единой городской системе видеонаблюдения камеры, которые будут использоваться во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, сообщает mskagency.ru. Об этом заявил руководитель направления развития городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин. По его словам, на сегодняшний день в городскую систему видеонаблюдения уже включены 13 тысяч камер транспортной сети, объектов образования, здравоохранения и спортивных сооружений. 

В Москве два стадиона примут матчи ЧМ-2018 - "Лужники" и "Открытие Арена". На последней также состоятся игры Кубка конфедераций.

Дополнительная информация

http://www.mskagency.ru/materials/2612509

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