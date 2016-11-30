Власти Москвы хотят подключить камеры на стадионах ЧМ-2018 к единой городской системе видеонаблюдения

Власти Москвы намерены подключить к единой городской системе видеонаблюдения камеры, которые будут использоваться во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, сообщает mskagency.ru. Об этом заявил руководитель направления развития городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин. По его словам, на сегодняшний день в городскую систему видеонаблюдения уже включены 13 тысяч камер транспортной сети, объектов образования, здравоохранения и спортивных сооружений.

В Москве два стадиона примут матчи ЧМ-2018 - "Лужники" и "Открытие Арена". На последней также состоятся игры Кубка конфедераций.