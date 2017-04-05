21:12 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Владислав Третьяк: "Самара сможет обновить дороги благодаря ЧМ-2018"

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Президент ФХР Владислав Третьяк посетил Самару, где принял участие в церемонии открытия турнира, названного в его честь. Прославленный хоккеист остался доволен Самарой и выразил уверенность, что город достойно примет матчи чемпионата мира-2018.

- Я очень рад за Самару, за регион, жителей области, что губерния будет принимать матчи чемпионата мира, - цитирует welcome2018.com Третьяка. - В городе построен новый современный аэропорт, я прилетел и мог увидеть его. Очень хорошие впечатления, все современно. Видел, что Самара активно готовится, идет масштабное строительство дорог. А я знаю, что дороги - вопрос для Самары очень актуальный. Благодаря ЧМ-2018 город сможет их обновить. Появится современный стадион , что тоже важно. В целом, мировое первенство станет праздником для всей нашей страны. Я неоднократно бывал в Самаре, каждый год здесь проходит юношеский турнир моего имени. Приятный, красивый город, приветливые люди. Знаю, что спорт здесь очень, особенно футбол. Поэтому что могу сказать? Приезжайте в 2018 году в Самару!

Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/vladislav-tretyak-priezzhayte-v-2018-godu-v-samaru/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Slim Taller

То есть,что-бы где-то обновить дороги,нужен чемпионат мира.Да на одни только украденные миллиарды Ролдугина можно построить дороги по всей России.И как быть тем,у кого нет чемпионата?! Да и за обновлённые дороги с водителей сдерёт три шкуры Ротенберг со своим Платоном.

21:50

Thomas_Boy

...ука, хорош смешить!))

21:40

Патриот Сибири

Радуйтесь, самарцы! А то в следующий раз вам дороги отремонтируют только к ЧМ-72.

21:21

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ