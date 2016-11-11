20:06 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Владимир Вайсс: "Травма Ананидзе и других футболистов вынудила вызвать в сборную Грузии молодых игроков"

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Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший в преддверии игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Молдавией отметил, что вызов в команду большого количества молодых футболистов обусловлен многочисленными травмами. Матч пропустит в том числе и полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе.

– Нас ждет тяжелый поединок, – цитирует Worldsport.ge Вайсса. – Мы должны показать все, на что способны, сыграв в атакующий футбол. Сделаем акцент на контроль мяча, именно это удалось нам в игре против Уэльса (1:1).

Посмотрим, что смогут привнести в команду новички. У нас много травмированных, например, Ананидзе. В связи с этим мы вызвали молодых игроков. Двери сборной открыты для всех.

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