Владимир Вайсс: "Сборной Грузии будет не хватать Ананидзе в игре с Молдавией"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Молдавии отметил отсутствие ведущих футболистов команды. Специалист подчеркнул, что даже в этих условиях команда будет играть на победу.

– К этой игре мы подходим без ключевых футболистов, – цитирует Worldsport.ge Вайсса. – Безусловно, мы учитывали отсутствие Мчедлидзе, Окриашвили, Чантурии, Хочолавы, Лории. По ходу подготовки выбыл Ананидзе, которого нам будет не хватать. В связи с этим планируются заметные изменения в составе. Но даже без перечисленных людей мы будем стараться играть на победу.