Владимир Вайсс: "Сборная Грузии хорошо сыграла с Австрией и Ирландией, но у нас нет очков. Катастрофа!"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший посетовал на плохую реализацию моментов своими подопечными. По итогам двух туров группы D отборочного турнира чемпионата мира-2018 у сборной Грузии нет очков.

– Если ты не забиваешь – у тебя не будет очков, – цитирует Worldsport.ge Вайсса. – В матче с Ирландией мы хорошо играли и имели в первом тайме три голевых момента. Допустили одну ошибку, но ирландцы ею воспользовались. Будем надеяться, что в следующих матчах мы будем добиваться положительных результатов и играть еще лучше. Непросто выстроить новую команду за 3-4 месяца.

Мы играли хорошо и против Австрии, и против Ирландии, но у нас нет очков. Таков футбол. Ситуацию я бы назвал не просто плохой, а катастрофой.