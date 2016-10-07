23:04 7 октября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Владимир Вайсс: "Сборная Грузии хорошо сыграла с Австрией и Ирландией, но у нас нет очков. Катастрофа!"

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Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший посетовал на плохую реализацию моментов своими подопечными. По итогам двух туров группы D отборочного турнира чемпионата мира-2018 у сборной Грузии нет очков.

– Если ты не забиваешь – у тебя не будет очков, – цитирует Worldsport.ge Вайсса. – В матче с Ирландией мы хорошо играли и имели в первом тайме три голевых момента. Допустили одну ошибку, но ирландцы ею воспользовались. Будем надеяться, что в следующих матчах мы будем добиваться положительных результатов и играть еще лучше. Непросто выстроить новую команду за 3-4 месяца.

Мы играли хорошо и против Австрии, и против Ирландии, но у нас нет очков. Таков футбол. Ситуацию я бы назвал не просто плохой, а катастрофой.

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