23:15 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Владимир Вайсс: "Наконец-то Ананидзе показал свои возможности в игре за сборную Грузии"

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Воскресенье. Москва. "Спартак" - "Арсенал" - 4:0. Дмитрий АЛЕНИЧЕВ и Джано АНАНИДЗЕ.Владимир Вайсс: "Умный специалист всегда найдет Ананидзе место на поле"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший после домашней игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Австрии (1:2) отметил игру полузащитника Джано Ананидзе. Игрок "Спартака" отметился единственным забитым мячом в составе сборной Грузии в минувшей игре. Ранее в интервью для "СЭ" Вайсс отмечал, что Ананидзе может стать лучшим игроком красно-белых уже в этом сезоне.

– Сегодня Ананидзе сыграл на высоком уровне, – цитирует worldsport.ge Вайсса. – Наконец-то он показал свои возможности.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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nikmaxpayne

Каком высоком уровне, один раз за матч попал. Столько брака я даже за спартак не видел в его исполнении, почти каждый пас сопернику.

23:25

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