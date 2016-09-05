Владимир Вайсс: "Наконец-то Ананидзе показал свои возможности в игре за сборную Грузии"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший после домашней игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Австрии (1:2) отметил игру полузащитника Джано Ананидзе. Игрок "Спартака" отметился единственным забитым мячом в составе сборной Грузии в минувшей игре. Ранее в интервью для "СЭ" Вайсс отмечал, что Ананидзе может стать лучшим игроком красно-белых уже в этом сезоне.

– Сегодня Ананидзе сыграл на высоком уровне, – цитирует worldsport.ge Вайсса. – Наконец-то он показал свои возможности.