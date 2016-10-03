Владимир Вайсс-младший арестован и не сыграет за сборную Словакии

Полузащитник сборной Словакии Владимир Вайсс-младший не сможет принять участия в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Словении и Шотландии, сообщает Daily Record. Хавбек катарской "Аль-Гарафы" был арестован полицией Братиславы за отказ пройти тест на алкоголь.

- Неважно, виновен он или нет, он не будет играть в двух ближайших матчах, - сказал главный тренер сборной Словакии Ян Козак. - Нам нужно готовиться к игре в спокойной атмосфере. Он один из ключевых футболистов для нас, но у Словакии достаточно хороших игроков.