Владимир Вайсс: "Лория ошибся в пропущенном мяче, но и Гацкан здорово пробил"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший после игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Молдавией (1:1) назвал удивительным пропущенный мяч от полузащитника "Ростова" Александра Гацкана. Также специалист отметил, что лишь несколько его подопечных действовали согласно предыгровому плану.

– Мы не выигрывали, потому что только два-три игрока выполнили то, что требовал от футболистов тренерский штаб, – цитирует Worldsport.ge Вайсса. – Не могу не отметить удивительный гол сборной Молдавии. В целом, мне очень жаль, что мы не смогли порадовать своих болельщиков, которых я благодарю за поддержку. Пропущенный мяч? Лория, конечно, ошибся, но и Гацкан пробил очень здорово.