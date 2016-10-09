Владимир Вайсс: "Игра с Уэльсом – последний шанс сборной Грузии"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс перед матчем отборочного турнира ЧМ-2018 против Уэльса отметил, что его команде крайне необходимо заработать очки в сегодняшней встрече. В первых двух поединках Грузия уступила Ирландии (0:1) и Австрии (1:2).

- Сегодняшняя игра с Уэльсом - это наш последний шанс, - приводит Sputnik слова Вайсса. - Грузия может отобрать очки у любого соперника, и мы не сдадимся. Мы играем неплохо. Видно улучшение качества. Но мы должны забивать и стараться сохранять баланс между линией обороны и нападения. Несмотря на это, я уверен, что сегодня ребята сыграют достойно и сделают все возможное для того, чтобы не уступить валлийцам.