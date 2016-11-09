Владимир Вайсс: "Игорь Добровольский был прекрасным футболистом"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший в преддверии игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Молдавией отметил влияние на выступления соперников полузащитника "Ростова" Александра Гацкана. Также Вайсс выразил восхищение наставником Молдавии Игорем Добровольским.

– Мы уважаем предстоящего соперника, – цитирует Worldsport.ge Вайсса. – Этой командой руководит человек, который был прекрасным футболистом. В составе сборной Молдавии выступают такие опытные и качественные игроки, как Епуряну и Гацкан. Мы знаем их сильные и слабые стороны, а игра покажет, как хорошо мы использовали наши знания.