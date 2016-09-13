05:34 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Владимир Маркин: "У нас будет лучший ЧМ, а за ситуацию со стадионом в Питере кто-то должен ответить"

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Член комитета по этике РФС Владимир Маркин в интервью "Известиям" выразил уверенность в том, что Россия организует лучший чемпионат мира в 2018 году. Он также подчеркнул: за ситуацию с затяжным строительством стадиона в Санкт-Петербурге кто-то обязательно ответит.

– Стадион в Санкт-Петербурге когда-нибудь достроят? И будет ли кто-нибудь нести ответственность за срывы сроков сдачи объекта в эксплуатацию и увеличение сметы? - вопрос Маркину.

– Конечно, его достроят. У нас страна такая: мы создаем себе трудности, а затем их героически преодолеваем. Обязательно достроим. И у нас будет лучший чемпионат мира по футболу в 2018 году. Я вас в этом уверяю на 100 процентов. А за ситуацию с затяжным строительством и потерянными деньгами обязательно кто-то должен ответить. За все поступки должен кто-то отвечать. Рано или поздно все ответят.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/631982#ixzz4K6DLurmi

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

"У нас страна такая: мы создаем себе трудности, а затем их героически преодолеваем". Это что, повод для гордости? Отличная реклама казнокрадства, видать, так и надо.

05:47

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Материалы других СМИ