Владимир Маркин: "Предложение проводить чемпионат болельщиков по дракам – это, конечно, перебор"

Председатель Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин прокомментировал поправки к законопроекту об ужесточении наказания болельщиков за нарушения правил поведения на соревнованиях. По мнению Маркина, к наказаниям за нарушения необходимо подходить дифференцированно – возможна прогрессивная шкала штрафов за неоднократные нарушения.

– Насколько ужесточение административного наказания повлияет на поведение болельщиков?

– Сразу замечу, что речь идет не только о болельщиках, а о любых нарушителях правил проведения официальных спортивных мероприятий. Сотрудников и даже спортсменов это тоже касается. Поправки к кодексу приняты с учетом зарубежного опыта. Они помогут провести без эксцессов и Кубок конфедерации в этом году, и Чемпионат мира по футболу-2018, и игры Чемпионата Европы в 2020 году.

Тем не менее, считаю, что нам нужно не только воспринимать зарубежный опыт, но и идти дальше на основе собственного опыта. Возможно, уже после Кубка конфедерации будут внесены новые изменения.

– Какими могут быть эти дальнейшие изменения?

– На мой взгляд, нужно более дифференцированно походить к болельщикам, в том числе и нарушителям. Одно дело разовое нарушение, другое дело – серийное. Например, в борьбе с хамством на дорогах одинаково высокие штрафы не всегда сдерживают. Для одних граждан штраф может выглядеть запредельным, а для других, так называемой "золотой молодежи" – это как бы и невысокая плата за развлечения, к тому же именно они склонны уклоняться от уплаты многих штрафов, обходить запреты. Права отняли – ездят без прав. Лишат прав посещения стадионов – будут проникать без прав. Я бы предложил для таких серийных хулиганов прогрессивную шкалу штрафов за каждый следующий проступок после второго. А по отношению ко всем остальным, нормальным болельщикам применял гуманные нормы, а также поощрения за культурное поведение.

– Какие же могут быть законные меры поощрения для болельщиков?

– Для поощрений не нужны поправки к федеральным законам, достаточно и регламента Российского футбольного союза. Например, когда клубы наказываю за неспортивное поведение болельщиков, можно направлять все или часть этих сумм в специальный призовой фонд. Недавно прозвучало предложение проводить чемпионат болельщиков по дракам – это, конечно, перебор. Я категорически против таких гладиаторских боев.

Наоборот, нужно проводить заочное соревнование фанатов и поощрять творческие находки, культуру боления, а не драки. Например, начислять фан-клубам очки за лучшие баннеры, а за худшие – снимать очки. А в конце сезона вручать призы лучшим фан-клубам, премии за лучшие кричалки, видеоролики – в том числе за счет собранных штрафов. Мы с коллегами обсуждали такую инициативу в Комитете РФС по безопасности и работе с болельщиками. Надеюсь, идея получит общую поддержку. (Сергей ЕГОРОВ)