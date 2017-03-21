Владимир Маркин: "Отдельные условия для британских болельщиков на ЧМ-2018 создаваться не будут"

Руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин заявил, что Россия обеспечит безопасность всех групп болельщиков, которые приедут на чемпионат мира-2018 года, в том числе и фанатов из Великобритании. Он отметил, что дополнительных мер по их охране применяться не будет.

Сегодня британский таблоид Daily Miror опубликовал статью об угрозе со стороны российских фанатов. Издание проиллюстрировало материал фотографиями и видеороликами масленичных гуляний в Москве.

– Все необходимые шаги по обеспечению безопасности будут приняты в отношении всех болельщиков, никакие сверхусилия по защите какой-либо определенной группы фанатов приложены не будут, – приводит ТАСС слова Маркина. – Для британских, французских, немецких или каких-либо еще болельщиков не будут создаваться отдельные условия.

Мы давно работаем в этом направлении, и количество беспорядков на футбольных матчах за это время значительно сократилось. Мы все видели, как правоохранительные органы Франции реагировали на события на чемпионате Европы, в России такого повториться не должно, и я уверен, что не повторится.

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