Владимир Маркин: "Обострение темы отмены ЧМ-2018 в России - игра на нервах"

Официальный представитель следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что обострение темы отмены ЧМ-2018 в России – это игра на нервах. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут 11 городов: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

– Обострение темы отмены ЧМ-2018 – это игра на нервах, чтобы инвесторы, свои и чужие, не спешили вкладывать в российские города и регионы, – приводит "Российская газета" слова Маркина. – Хотя это объективно выгодно, потому что и после чемпионата эти города будут популярными центрами туризма. Ни на одну минуту не верил, что Международный олимпийский комитет (МОК) отстранит российскую сборную, потому что это был бы удар по крупному бизнесу. Да и те конкуренты, скорее всего, из отрасли фармации, кто давил на МОК, тоже боролись за свою долю в доходах, а не за их общее падение, так что склонны к компромиссам.

Так и с чемпионатом мира-2018 – никто на Западе не станет резать "несушку золотых яиц". Даже перенос в другую страну – это огромные расходы для ФИФА без гарантий успеха. А кроме того, нет никаких резонов и рычагов давления. Допинговая тема не влияет на место проведения, но могут быть потери доходов от нераспроданных билетов, потому и не сыграет. Тема безопасности, наоборот, сегодня играет в пользу России как страны с самой отмобилизованной антитеррористической системой. Где еще безопаснее, в Европе что ли?