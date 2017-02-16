Владимир Маркин: "Фильм о российских фанатах будет очередным художественным вымыслом"

Председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин уверен, что фильм BBC о российских фанатах - это очередной художественный вымысел и попытка дискредитации чемпионата мира 2018 года.

Ранее газета Guardian разместила анонс ленты, в котором утверждается, что болельщики готовы отомстить англичанам за марсельские беспорядки на чемпионате Европы-2016 во время мирового первенства.

- Анонс фильма о российских болельщиках, которые якобы хотят отомстить англичанам за чемпионат Европы, является очередным нагнетанием темы, которую используют английские СМИ после того, как их страна проиграла России право проведения чемпионата мира-2018, - приводит ТАСС слова Маркина. - Это очередная попытка дискредитации будущего чемпионата мира и России в целом. Я не видел анонсируемый фильм, но мы все уже давно знакомы с творчеством Би-би-си, которым они в последние годы "радуют" своих зрителей. Это, несомненно, очередной художественный вымысел с возможным использованием неких провокаторов, а может, и просто актеров.

Мы призываем всех болельщиков посетить нашу страну во время чемпионата мира, ничего подобного, о чем говорят английские СМИ, у нас в стране не будет. Вас будет ждать отлично организованный чемпионат, в том числе по уровню безопасности. Боятся чего-то или кого-то на основе страшилок - это все равно что верить в старую пугалку о медведях, бродящих по русским городам и Красной площади.