Владимир Маркин: "Британские СМИ не заморачиваются над правдивостью данных о российских болельщиках"

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин заявил, что британские СМИ не беспокоятся о достоверности информации о российских болельщиках в своих публикациях. Ранее издание Daily Mail опубликовало материал о столкновении болельщиков перед матчем 20-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" (1:1). К заметке было прикреплено видео с дракой, которая происходит в лесу.

– Проблема не в том, что британская пресса вся насквозь желтая и врет как сивый мерин, а в том, что британские политики и околофутбольные "эксперты" на этом сивом мерине едут и сами его погоняют, – приводит ТАСС слова Маркина. – Нам приходится опровергать каждый такой фейк, но, как говорят у нас в России, горбатого исправит могила. Британские газеты даже не заморачиваются над тем, чтобы их вбросы хоть как-то были похожи на правду.

Я удивлен, что с развитием нынешних технологий и графики мы не увидели еще более чудовищных кадров, очерняющих Россию.