Владимир Маркин: "Безопасность на улицах в дни матчей чемпионата мира-2018 будет обеспечена на должном уровне"

Глава комитета по безопасности РФС Владимир Маркин подчеркнул, что безопасность на улицах и в общественных местах в дни матчей чемпионата мира 2018 года, будет обеспечена на должном уровне.

Ранее Президент России Владимир Путин в преддверии мирового первенства подписал указ, который ужесточает ответственность болельщиков за нарушение запрета на посещение спортивных соревнований, вводит повышенное наказание за грубое нарушение правил поведения и предусматривает возможность запрета на въезд в Россию болельщикам-хулиганам из-за рубежа.

- Можно обратить внимание, что даже при повышении террористической угрозы в Европе сами стадионы и гостиницы оставались вне досягаемости преступников. Так было и во время футбольного матча в Париже, и недавно в Дортмунде, - приводит "Р-Спорт" слова Маркина. - Нападавшие вынуждены искать другие места и объекты для нападения в дни международных матчей.

Безусловно, мы в России учитываем и этот опыт. Безопасность на улицах и в других общественных местах городов, где будут проводиться матчи, будет обеспечена на должном уровне. Для этого приложат все усилия не только правоохранители, но и частные охранные службы, дружинники, волонтеры, просто бдительные граждане. Каждый сигнал будет услышан.

Прохождение данного закона мы уже неоднократно комментировали - от момента внесения правительством в Госдуму и после всех трех чтений. Подпись президента завершает этот законотворческий процесс. Одновременно правительство утвердило новые повышенные требования безопасности для гостиниц и других объектов гостеприимства. Речь идет не только о болельщиках, но и о сотрудниках, и даже о спортсменах - правила должны соблюдать все, особенно в местах массового посещения.

Напомним, что чемпиона мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.