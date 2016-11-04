Витсель и Карраско вызваны в сборную Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объявил состав команды на товарищеский матч с Голландией и отборочный матч ЧМ-2018 с Эстонией. Игры пройдут 9 и 13 ноября, соответственно.
Вратари: Тибо Куртуа ("Челси", Англия), Матз Селс ("Ньюкасл", Англия), Симон Миньоле ("Ливерпуль", Англия);
Защитники: Луиш Педру Каванда ("Галатасарай", Турция), Лоран Симан ("Монреаль", Канада), Тома Фоке ("Гент"), Венсан Компани ("Манчестер Сити", Англия), Кристиан Кабаселе ("Генк"), Тома Менье ("Брюгге"), Ян Фертонген ("Тоттенхэм", Англия);
Полузащитники: Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", Англия), Стивен Дефур ("Бернли", Англия), Мусса Дембеле ("Тоттенхэм", Англия), Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед", Англия), Юри Тилеманс ("Андерлехт"), Аксель Витсель ("ЗЕНИТ", Россия).
Нападающие: Миши Батшуайи ("Марсель", Франция), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас", Англия), Дивок Ориги ("Ливерпуль", Англия), Янник Феррейра-Карраско ("Атлетико", Испания), Торган Азар ("Боруссия" М, Германия), Эден Азар ("Челси", Англия), Ромелу Лукаку ("Эвертон", Англия), Дрис Мертенс ("Наполи", Италия), Кевин Миральяс ("Эвертон", Англия).
- Зенит СПб
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Ньюкасл
- Марсель
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Кристал Пэлас
- Ливерпуль
- Атлетико
- Наполи
- Брюгге
- Эвертон
- Андерлехт
- Боруссия Менхенгладбах
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Эстонии (футбол)
- Сборная Голландии (Футбол)
- Генк
- Монреаль Канадиенс
- Ромелу Лукаку
- Гент
- Стивен Дефур
- Венсан Компани
- Галатасарай (Футбол)
- Эден Азар
- Бернли
- Аксель Витсель
- Кевин де Брейне
- Маруан Феллаини
- Тибо Куртуа
- Симон Миньоле
- Мусса Дембеле
- Ян Фертонген
- Тома Менье
- Дрис Мертенс
- Янник Феррейра-Карраско
- Кристиан Бентеке
- Дивок Ориги
- Кевин Миральяс
- Торган Азар
- Лоран Симан
- Миши Батшуайи
- Матз Селс