Витсель и Карраско вызваны в сборную Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объявил состав команды на товарищеский матч с Голландией и отборочный матч ЧМ-2018 с Эстонией. Игры пройдут 9 и 13 ноября, соответственно.

Вратари: Тибо Куртуа ("Челси", Англия), Матз Селс ("Ньюкасл", Англия), Симон Миньоле ("Ливерпуль", Англия);

Защитники: Луиш Педру Каванда ("Галатасарай", Турция), Лоран Симан ("Монреаль", Канада), Тома Фоке ("Гент"), Венсан Компани ("Манчестер Сити", Англия), Кристиан Кабаселе ("Генк"), Тома Менье ("Брюгге"), Ян Фертонген ("Тоттенхэм", Англия);

Полузащитники: Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", Англия), Стивен Дефур ("Бернли", Англия), Мусса Дембеле ("Тоттенхэм", Англия), Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед", Англия), Юри Тилеманс ("Андерлехт"), Аксель Витсель ("ЗЕНИТ", Россия).

Нападающие: Миши Батшуайи ("Марсель", Франция), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас", Англия), Дивок Ориги ("Ливерпуль", Англия), Янник Феррейра-Карраско ("Атлетико", Испания), Торган Азар ("Боруссия" М, Германия), Эден Азар ("Челси", Англия), Ромелу Лукаку ("Эвертон", Англия), Дрис Мертенс ("Наполи", Италия), Кевин Миральяс ("Эвертон", Англия).