Виталий Мутко: "Я в восторге от "Лужников"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко остался впечатлен стадионом "Лужники". Арена проходит реконструкцию к чемпионату мира-2018 и должна быть готова к маю.

- Сейчас посмотрел "Лужники", конечно, я в восторге от стадиона - роскошный, - цитирует ТАСС Мутко. - Я думаю, что это украшение страны, лицо России и футбола. Молодцы. Хочется поблагодарить и Сергея Собянина, и московских строителей.

"Лужники" примут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая матч открытия с участием сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и финал.