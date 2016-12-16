18:48 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Я пока не вижу предпосылок к переносу ЧМ-2018"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что не видит предпосылок к переносу чемпионата мира-2018 из России. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла из Сочи чемпионат мира-2017, связав это со второй частью доклада Ричарда Макларена. В документе утверждается, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014. После этого появились сообщения о возможном переносе этапа Кубка мира-2015/16 по лыжным гонкам из Тюмени, а также чемпионата мира по биатлону, который должен пройти в этом городе в 2021 году. 

- Что касается отмены чемпионата мира по футболу, мне это даже обсуждать не хочется, - приводит ТАСС слова Мутко. - Я пока не вижу предпосылок к этому. Если мы опять возвращаемся к тому, что происходит с допингом, все-таки второй доклад Макларена - он уже другого плана. И мы уже видим, что речь идет о том, что это какая-то ведомственная организация, ведомственное злоупотребление, не государственное, мы исходим из того, что никакой государственной программы укрывательства допинга у нас не было, нет и никогда не будет.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3881282

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Parasenok

когда дядя Витя увидит, ЧМ1018 уже начнётся в Англии )))

19:29

Тропическая гемангиома Мовсисяна

ты это не нам говори, а зарубежным сми))) английский тебе на что? )))

19:12

Серёга СМ.sz

Скоро я думаю все увидим какие не будь предпосылки и конкретные потом посылки

19:05

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