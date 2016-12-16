Виталий Мутко: "Я доволен подготовкой Волгограда к чемпионату мира-2018"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что удовлетворен подготовкой Волгоградской области к проведению чемпионата мира-2018. По его словам, регион выполняет все взятые на себя обязательства. Кроме того, президент РФС подтвердил, что после ЧМ-2018 на новом стадионе в Волгограде, где состоятся четыре матча группового этапа, будет выступать "Ротор".

- Более 60 федеральных и региональных программ направлено на подготовку региона к ЧМ-2018, около 40 млрд рублей выделено на инфраструктурные, гостиничные, дорожные проекты, реконструкцию аэропорта и другие, - приводит ТАСС слова Мутко. - Ходом подготовки я удовлетворен, не без проблем, но в таком большом деле без проблем не бывает, они все решаемы. Вижу, что свои обязательства Волгоградская область по подготовке к ЧМ-2018 выполняет, работает с полной ответственностью.

Мы договорились сегодня о том, чтобы в следующем году провести какие-то два-три тестовых соревнования в Волгограде перед ЧМ-2018. Мы об этом еще будем думать.