15:24 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Вопрос по телеправам с руководством страны не обсуждался"

0
0
0

Вице-премьер правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко отметил, что вопрос о телеправах на трансляции Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 не обсуждался с руководством страны, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По словам Мутко, Россия заинтересована в том, чтобы оба турнира получили самое широкое освещение на территории страны.

- Этот вопрос с руководством страны не обсуждался, - сказал Мутко. - ФИФА – правообладатель, организация сформировала свои условия, сейчас будет тендер. Не надо смотреть наверх, надо смотреть по сторонам. Знаю, была встреча между теми, кто владеет правами и теми, кто хочет их приобрести. Мы заинтересованы в том, чтобы Кубок Конфедераций и чемпионат мира были широко освещены в России.

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ