Виталий Мутко: "Вопрос по телеправам с руководством страны не обсуждался"

Вице-премьер правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко отметил, что вопрос о телеправах на трансляции Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 не обсуждался с руководством страны, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По словам Мутко, Россия заинтересована в том, чтобы оба турнира получили самое широкое освещение на территории страны.

- Этот вопрос с руководством страны не обсуждался, - сказал Мутко. - ФИФА – правообладатель, организация сформировала свои условия, сейчас будет тендер. Не надо смотреть наверх, надо смотреть по сторонам. Знаю, была встреча между теми, кто владеет правами и теми, кто хочет их приобрести. Мы заинтересованы в том, чтобы Кубок Конфедераций и чемпионат мира были широко освещены в России.