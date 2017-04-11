Виталий Мутко: "Волонтерская программа к ЧМ-2018 стала самой крупной в истории"

Вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сообщил, что волонтерская программа в России к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира 2018 года стала самой крупной в истории подготовки к этим турнирам. Сегодня в Москве прошла презентация программы обучения волонтеров мирового первенства. Всего в рамках программы пройдут обучение более 30 тысяч волонтеров.

- Мы открываем программу обучения, это важное событие, - цитирует ТАСС Мутко. - Волонтер - главное лицо, без которого не проводится ни один крупный проект. Было подано около 175 тысяч заявок - эта программа стала самой крупной в истории. Нам было непросто отобрать 20 тысяч волонтеров, которые будут помогать организовывать столь крупные турниры.