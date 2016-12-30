Виталий Мутко: "Вложения в ЧМ-2018 - это прежде всего развитие городов"

Вице-премьер РФ, президент РФС и глава оргкомитета ЧМ-2018 Виталий Мутко отметил, что в 2016 году Россия провела хорошую подготовку к чемпионату мира и Кубку конфедераций. Также он в очередной раз подчеркнул, что турниры оставят после себя наследие в виде стадионов, тренировочных полей, аэропортов и прочей инфраструктуры.

- В 2016 году была проведена огромная работа по подготовке к чемпионату мира, в частности в регионах, - цитирует welcome2018.com Мутко. - Я читаю различные опросы общественного мнения, и некоторые из них говорят, что у нас чрезмерные затраты на подготовку, что деньги расходуются неэффективно. Но надо понимать, что эти вложения – это прежде всего развитие 11 городов, в которых пройдут матчи чемпионата, и 20 городов, которые так или иначе будут вовлечены в организацию турнира. Мы строим и реконструируем 13 аэропортов, 12 стадионов, сотни тренировочных полей, вкладываем деньги в инфраструктуру – и все это останется в нашем пользовании после чемпионата мира.

- Проделана колоссальная работа. Нельзя сказать, что есть какие-то критические проблемы. Подготовка идет под контролем президента, контролирующих органов. В 2016 году мы выбрали талисман, провели жеребьевку Кубка конфедераций, начали набор волонтеров. В следующем году ключевым направлением будет проведение Кубка конфедераций – в России сыграют лучшие сборные своих континентов. Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи увидят лучшие команды мира. В первой половине года все усилия будут направлены на этот проект. А в декабре Москва примет жеребьевку финальной стадии чемпионата мира, это будет настоящее зрелище. Разумеется, продолжим строительство инфраструктуры – завершим около 180 объектов. Это дорожные развязки, гостиницы, больницы, аэропорты. Конечно же, и стадионы. Работа нам всем предстоит гигантская.