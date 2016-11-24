15:20 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Ведем переговоры со сборной Бразилии"

0
0
0

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что сборной Бразилии будет не хватать на Кубке конфедераций-2017. Команда впервые с 1997 года не примет участие в этом турнире. Ранее выход на турнир обеспечили сборные России, Германии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии и Португалии. Еще одним участником турнира станет победитель Кубка африканских наций-2017.

РФС планирует провести товарищеский матч с бразильцами. Этой игрой может быть открыт стадион "Лужники" после реконструкции.

- Конечно, нам будет не хватать сборной Бразилии на Кубке конфедераций, - приводит ТАСС слова Мутко. - В России очень любят бразильскую команду, мы хотим заполнить эту нишу и сыграть до чемпионата мира в России. Сейчас мы ведем переговоры о товарищеской игре. В этом вопросе есть подвижки, но пока я не хочу их анонсировать.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3810431

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ