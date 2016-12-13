Виталий Мутко: "В России пока не подписаны соглашения о трансляции Кубка конфедераций и чемпионата мира"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подтвердил, что Россия по-прежнему ведет переговоры по приобретению прав на трансляции матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Руководитель надеется, что российские каналы, создавшие консорциум, смогут договориться о покупке.

– В России действительно пока не подписаны соглашения о трансляции ни Кубка конфедераций, ни чемпионата мира, – цитирует ТАСС Мутко. - Причин здесь несколько: ФИФА объявила некий конкурс и пока покупателей прав на трансляцию по той цене, которую они поставили, не находится. У нас не такой рекламный рынок, и естественно, есть проблемы, но идет работа в этом направлении.