15:40 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "В России пока не подписаны соглашения о трансляции Кубка конфедераций и чемпионата мира"

0
0
0

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подтвердил, что Россия по-прежнему ведет переговоры по приобретению прав на трансляции матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Руководитель надеется, что российские каналы, создавшие консорциум, смогут договориться о покупке.

В России действительно пока не подписаны соглашения о трансляции ни Кубка конфедераций, ни чемпионата мира, – цитирует ТАСС Мутко. - Причин здесь несколько: ФИФА объявила некий конкурс и пока покупателей прав на трансляцию по той цене, которую они поставили, не находится. У нас не такой рекламный рынок, и естественно, есть проблемы, но идет работа в этом направлении.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3868248

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ