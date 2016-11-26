Виталий Мутко: "В марте-апреле проведем тестовые матчи в Сочи и Санкт-Петербурге"

Вице-премьер правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко на пресс-конференции в Казани сообщил, что весной 2017 года на аренах в Сочи и Санкт-Петербурге, на которых состоятся матчи Кубка конфедераций-2017, будут проведены тестовые встречи, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

- Исполняем все обязательства перед ФИФА, - отметил Мутко. - Чемпионат мира – самое главное событие мирового футбола и мирового спорта. Россия сделает все, чтобы провести его на самом высоком уровне. Мы в завершающей стадии подготовки к Кубку конфедераций-2017.

Концепция у нас простая – четыре города. Мы с президентом ФИФА посетили "Казань Арену". Стадион "Фишт" будет сдан в ноябре. В марте проведем в Сочи товарищеский матч сборной России. Стадион в Санкт-Петербурге сдадим в декабре, передадим в управление его "Зениту" и в марте-апреле проведем тестовые события.