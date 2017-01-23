12:06 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "В феврале-марте мы по всем объектам к ЧМ-2018 войдем в график"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко уверен, что уже в феврале-марте нынешнего года все объекты к ЧМ-2018 будут возводиться по графику. Матчи турнира пройдут в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

– У нас все идет по графикам. Со всем, что было запланировано, справились. В Санкт-Петербурге вот проходка метро завершилась, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Здесь я не вижу каких-то проблем серьезных. Думаю, в феврале-марте мы по всем объектам войдем в график. В конце февраля будет инспекционный визит ФИФА, посмотрим на их оценку нашей работы. Недавно я докладывал обо всем на совете ФИФА, никаких вопросов ко мне не было. Наоборот, сказали, что чемпионат мира в России – один из самых беспроблемных за последние годы. Давно турнир так спокойно не готовился. У нас мощная господдержка, люди вовлечены, оргкомитет работает хорошо. Все в порядке.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170123/1115297701.html

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