20:57 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "У ФИФА нет больших вопросов по подготовке к ЧМ-2018"

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Глава РФС Виталий Мутко отметил, что на заседании совета ФИФА, состоявшегося сегодня, был рассмотрен вопрос о подготовке России к чемпионату мира-2018. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

- Поговорили о ряде спортивных футбольных вопросов, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Подвели итоги чемпионатов мира (среди игроков не старше 17 и 20 лет. - Прим. "СЭ"), поговорили о клубном футболе и клубном чемпионате мира, об олимпийском турнире. Был большой вопрос о чемпионате мира в России. Рассмотрели ход подготовки, я проинформировал. ФИФА доложила, как они видят ход нашей подготовки. Вопросов к нам больших нет у ФИФА.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161013/1110727275.html

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