Виталий Мутко: "Строительство стадиона в Калининграде идет с опережением графика"

Вице-премьер РФ, президент РФС и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко подчеркнул, что строительство арены в Калининграде к чемпионату мира-2018 идет с опережением графика. Ранее стало известно, что в соответствии с распоряжением правительства РФ срок ввода в эксплуатацию стадионов в Самаре и Калининграде перенесен с 2017 на 2018 год. Однако врио заместителя председателя областного правительства Александр Рольбинов пояснил, что этот сдвиг носит технический характер, и что речь идет о технологическом оснащении арены.

– Стадион не вызывает сомнений, идем с опережением графика, – цитирует ТАСС Мутко. – Больше вопросов возникает по дорогам, гостиницам.