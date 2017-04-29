12:54 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Строительство стадиона в Калининграде идет с опережением графика"

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Вице-премьер РФ, президент РФС и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко подчеркнул, что строительство арены в Калининграде к чемпионату мира-2018 идет с опережением графика. Ранее стало известно, что в соответствии с распоряжением правительства РФ срок ввода в эксплуатацию стадионов в Самаре и Калининграде перенесен с 2017 на 2018 год. Однако врио заместителя председателя областного правительства Александр Рольбинов пояснил, что этот сдвиг носит технический характер, и что речь идет о технологическом оснащении арены.

– Стадион не вызывает сомнений, идем с опережением графика, – цитирует ТАСС Мутко. – Больше вопросов возникает по дорогам, гостиницам.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4222480

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