16:46 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Строительство арены в Петербурге до сих пор вызывает беспокойство"

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Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что ход строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт– Петербурге до сих пор вызывает беспокойство. Кроме того, Мутко отметил, что подготовка к домашнему чемпионату мира вышла на завершающий этап.

– Ключевые направления – это ввести в эксплуатацию все стадионы вовремя, – цитирует ТАСС Мутко. – По-прежнему Петербург вызывает тревогу: он не в красной зоне беспокойства, но в желтой. Семнадцатого числа мы встретимся с контролирующими органами и поговорим; нам нужно расставить точки над "и", понять, что там не разрешено.

Все относятся ответственно к работе. 80 процентов в активной стадии строительства, но есть 25 объектов, которые нас тревожат. Проект находится под большим контролем у президента страны.

Недавно прошел операционный визит ФИФА, все свои пожелания высказали в лицо. Концепция утверждена, и мы не собираемся ее менять. Я вот разговаривал с губернатором Санкт-Петербурга, он сказал, что хочет поменять фан-зону. Но так нельзя, есть утвержденная концепция, и надо ее придерживаться.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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fedland

Виталий Леонтыч, вы уж как нибудь определитесь что и когда говорить. Месяц назад по вашим словам все было замечательно и в шоколаде. А теперь опять беспокойство. Или шоколад до ваших рук и карманов не дошел?...

17:56

Джон....Сильвер

Все города, где пройдут матчи ЧМ могут, а Питер нет! Это вам не газпромовские деньги в Зениты и СКА закидывать, правда, с такими вливаниями, КПД этих клубов слабоват...

17:26

heimat

Стыдоба неимоверная.

17:21

pobedaSpartak

эта стройка не закончится никогда, ведь для этого надо ещё и строить, а не только пилить)

17:20

Slim Taller

Ну,хоть начали строить-то или ещё только на бумаге?!

17:19

jonnio

Веталь, не подготавливай, СКОЛЬКО ООО ООО ООО ООО???

17:17

баламошка

Не может быть!!! Никогда такого не было, и вот опять!

17:14

Rasmus Teesalu

Бывали в Питере, пили пивас у Питерлэнда и в парке 300-летия. Так там еще и конь не валялся! Думаю, только через 3-4 года достроят и то с помощью добровольцев!

17:07

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