Виталий Мутко: "Строительство арены в Петербурге до сих пор вызывает беспокойство"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что ход строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт– Петербурге до сих пор вызывает беспокойство. Кроме того, Мутко отметил, что подготовка к домашнему чемпионату мира вышла на завершающий этап.
– Ключевые направления – это ввести в эксплуатацию все стадионы вовремя, – цитирует ТАСС Мутко. – По-прежнему Петербург вызывает тревогу: он не в красной зоне беспокойства, но в желтой. Семнадцатого числа мы встретимся с контролирующими органами и поговорим; нам нужно расставить точки над "и", понять, что там не разрешено.
Все относятся ответственно к работе. 80 процентов в активной стадии строительства, но есть 25 объектов, которые нас тревожат. Проект находится под большим контролем у президента страны.
Недавно прошел операционный визит ФИФА, все свои пожелания высказали в лицо. Концепция утверждена, и мы не собираемся ее менять. Я вот разговаривал с губернатором Санкт-Петербурга, он сказал, что хочет поменять фан-зону. Но так нельзя, есть утвержденная концепция, и надо ее придерживаться.
fedland
Виталий Леонтыч, вы уж как нибудь определитесь что и когда говорить. Месяц назад по вашим словам все было замечательно и в шоколаде. А теперь опять беспокойство. Или шоколад до ваших рук и карманов не дошел?...
17:56
Джон....Сильвер
Все города, где пройдут матчи ЧМ могут, а Питер нет! Это вам не газпромовские деньги в Зениты и СКА закидывать, правда, с такими вливаниями, КПД этих клубов слабоват...
17:26
heimat
Стыдоба неимоверная.
17:21
pobedaSpartak
эта стройка не закончится никогда, ведь для этого надо ещё и строить, а не только пилить)
17:20
Slim Taller
Ну,хоть начали строить-то или ещё только на бумаге?!
17:19
jonnio
Веталь, не подготавливай, СКОЛЬКО ООО ООО ООО ООО???
17:17
баламошка
Не может быть!!! Никогда такого не было, и вот опять!
17:14
Rasmus Teesalu
Бывали в Питере, пили пивас у Питерлэнда и в парке 300-летия. Так там еще и конь не валялся! Думаю, только через 3-4 года достроят и то с помощью добровольцев!
17:07