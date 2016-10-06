Виталий Мутко: "Строительство арены в Петербурге до сих пор вызывает беспокойство"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что ход строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт– Петербурге до сих пор вызывает беспокойство. Кроме того, Мутко отметил, что подготовка к домашнему чемпионату мира вышла на завершающий этап.

– Ключевые направления – это ввести в эксплуатацию все стадионы вовремя, – цитирует ТАСС Мутко. – По-прежнему Петербург вызывает тревогу: он не в красной зоне беспокойства, но в желтой. Семнадцатого числа мы встретимся с контролирующими органами и поговорим; нам нужно расставить точки над "и", понять, что там не разрешено.

Все относятся ответственно к работе. 80 процентов в активной стадии строительства, но есть 25 объектов, которые нас тревожат. Проект находится под большим контролем у президента страны.

Недавно прошел операционный визит ФИФА, все свои пожелания высказали в лицо. Концепция утверждена, и мы не собираемся ее менять. Я вот разговаривал с губернатором Санкт-Петербурга, он сказал, что хочет поменять фан-зону. Но так нельзя, есть утвержденная концепция, и надо ее придерживаться.