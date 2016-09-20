Виталий Мутко: "Страшно называть цену на трансляцию ЧМ-2018. Она увеличена в разы!"

Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко отметил, что права на трансляцию ЧМ-2018 пока не приобрел ни один телеканал. Цена сильно завышена, считает Мутко.

– Футбол оценивается стоимостью человеко-минуты, – сказал Мутко. – Это не совсем справедливо. Нам самим предстоит очень многое сделать в футболе для того, чтобы показать его привлекательность. Пока никто в очереди не стоит на покупку прав.

Будучи президентом клуба, я платил на протяжении нескольких лет за то, что нас показывают. Потом я просил минуту рекламы вокруг футбола, а потом сказал: " Кто хочет – заплатите деньги". Этот путь надо пройти. Пока нам диктуют цену – не мы. Как только будет создан продукт, который захотят покупать, тогда можно говорить о переоценке стоимости. Здесь есть свои нормы и правила. Пока еще ни один российский телеканал не купил права на трансляцию ЧМ-2018. Страшно называть сумму, она увеличена в разы. Происходит сравнение с европейским рынком, и такая же цена выставляется для России. Но здесь минута считается в рублях, а они продают в долларах.

Напомним, ранее министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил сомнение, что клубы российской премьер-лиги смогут зарабатывать 200 миллионов долларов в год за счет телеправ - с подобным предположением выступил кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев. (Любовь КОНЯЕВА)