Виталий Мутко: "Стадион на Крестовском готов, агрономы справятся"

Вице-премьер РФ, президент РФС и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что стадион "Санкт-Петербург" полностью готов и принят в эксплуатацию, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Напомним, что недавно новая арена приняла первый официальный матч в рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" (2:0).
– На матче с "Краснодаром" стадион будет работать в полном объеме, – сказал Мутко. – Идет наладка. Есть отставание по приведению в порядок газона, но просто мы северная страна. Я уверен, агрономы справятся. Стадион в целом готов, принят в эксплуатацию. Все пройдет на самом высоком уровне.
баламошка
С чертями, которые выползут из-под Распилки ни агрономы, ни РПЦ не справится. Вангую: от всхлипываний и стонов ни за что ни про что обиженных, униженных и оскорблённых бабушек ровно через 2 года рухнут стены этого Иерихона!
13:22