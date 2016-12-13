16:05 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Стадион "Фишт" до марта будет дорабатываться под требования ФИФА"

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Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что стадион "Фишт" в Сочи будет сдан в эксплуатацию в декабре. Несмотря на это, арена до марта будет дорабатываться под требования ФИФА. На этом стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

- Собственно строительная готовность стадиона не вызывает сомнений, мы можем для себя его принять, - приводит ТАСС слова Мутко. - Но мы понимаем, что мы должны его предъявить для ФИФА, для проведения чемпионата мира, это уже несколько сверх строительной готовности, некие дополнительные функции и технологии: телевидение и зоны гостеприимства. В декабре будет сдаваться стадион, а потом уже по требованиям ФИФА до марта месяца он будет оснащаться, дооборудоваться.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3868499

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