Виталий Мутко: "Совет ФИФА утвердил регламент чемпионата мира-2018"

Министр спорта России и глава РФС Виталий Мутко сообщил, что совет ФИФА утвердил регламент чемпионата мира-2018. Совет ФИФА состоялся сегодня.

– Обсудили чемпионат мира в России, был краткий доклад о ходе подготовки со стороны ФИФА – я проинформировал коллег, – цитирует ТАСС Мутко. – Здесь оказывают только поддержку, считают, что мы работаем четко в графике и в соответствии с требованиями. Утвердили регламент по маркетингу и взаимодействию со СМИ Кубка конфедераций 2017 года. Утвержден регламент финальной стадии чемпионата мира 2018 года.