Виталий Мутко: "Сомнений по поводу арены в Питере у меня нет"

Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что ситуация со строительством стадиона чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге коренным образом изменена. По его словам, теперь все под контролем. Власти Санкт-Петербурга летом выбрали нового генерального подрядчика стадиона на Крестовском острове, который должен принять матчи Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ-2018, из-за чего строительство арены временно приостанавливалось.

- Ситуация коренным образом изменена, видно, что ситуация абсолютно под контролем. Очень мы надеемся и рассчитываем, что так будет дальше. Сомнений у меня нет. У нас есть здесь рука и глаза ФИФА, я абсолютно уверен, что мы справимся, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко.