12:02 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Сомнений по поводу арены в Питере у меня нет"

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Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что ситуация со строительством стадиона чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге коренным образом изменена. По его словам, теперь все под контролем. Власти Санкт-Петербурга летом выбрали нового генерального подрядчика стадиона на Крестовском острове, который должен принять матчи Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ-2018, из-за чего строительство арены временно приостанавливалось.

- Ситуация коренным образом изменена, видно, что ситуация абсолютно под контролем. Очень мы надеемся и рассчитываем, что так будет дальше. Сомнений у меня нет. У нас есть здесь рука и глаза ФИФА, я абсолютно уверен, что мы справимся, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко.

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http://rsport.ru/football/20160903/1061209356.html

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КОММЕНТАРИИ (7)
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БОКСЁР из *что--где--когда*

Ну, если ВДРУГ и НЕОЖИДАННО всплывёт секретный банковский счёт Мутла с тарифом "ОТКАТНЫЙ", то у меня тоже "сомнений" НЕ БУДЕТ......

13:06

Mikeroft

Когда нечего ответить по существу ... Так где в России после того, как вы, москвичи, сломали Лужники, будут проводиться легкоатлетические соревнования мирового уровня ? На стадионе Стрельцова ? Пошел спать.

13:03

ЗЮК

Mikeroft,иди проспись.

12:57

pimpin000

Что-то в Питере много командиров и начальников развелось. Одни без конца деньги отмывают, другие указывают что писать и за чем следить.

12:47

Mikeroft

За Нужниками своими следите лучше. Про идиотскую крышу со светодиодным табло для инопланетян напишите. Сколько это чудо стоило и зачем ? Про 900 млн долларов за 15 лет и 3 реконструкции никому ненужного стадиона, где вообще никто играть не будет. Напишите, где в Москве после того, как Нужники стали чисто футбольным стадионом, будут проводиться легкоатлетические соревнования мирового уровня. У нас в Питере будет лучший в Европе стадион, а вы завидуйте дальше и пишите свои гнусные статьи.

12:29

Гы

Ну, как не быть уверенным, коль еще 3-4 лярда освоить предстоит!

12:27

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

и я абсолютно уверен в итогах данного предприятия.) кстати, а виталя в курсе, что пару дней назад стадик опять затопило. аж на 4 этажа.

12:14

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