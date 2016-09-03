Виталий Мутко: "Сомнений по поводу арены в Питере у меня нет"

Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что ситуация со строительством стадиона чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге коренным образом изменена. По его словам, теперь все под контролем. Власти Санкт-Петербурга летом выбрали нового генерального подрядчика стадиона на Крестовском острове, который должен принять матчи Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ-2018, из-за чего строительство арены временно приостанавливалось.
- Ситуация коренным образом изменена, видно, что ситуация абсолютно под контролем. Очень мы надеемся и рассчитываем, что так будет дальше. Сомнений у меня нет. У нас есть здесь рука и глаза ФИФА, я абсолютно уверен, что мы справимся, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко.
БОКСЁР из *что--где--когда*
Ну, если ВДРУГ и НЕОЖИДАННО всплывёт секретный банковский счёт Мутла с тарифом "ОТКАТНЫЙ", то у меня тоже "сомнений" НЕ БУДЕТ......
13:06
Mikeroft
Когда нечего ответить по существу ... Так где в России после того, как вы, москвичи, сломали Лужники, будут проводиться легкоатлетические соревнования мирового уровня ? На стадионе Стрельцова ? Пошел спать.
13:03
ЗЮК
Mikeroft,иди проспись.
12:57
pimpin000
Что-то в Питере много командиров и начальников развелось. Одни без конца деньги отмывают, другие указывают что писать и за чем следить.
12:47
Mikeroft
За Нужниками своими следите лучше. Про идиотскую крышу со светодиодным табло для инопланетян напишите. Сколько это чудо стоило и зачем ? Про 900 млн долларов за 15 лет и 3 реконструкции никому ненужного стадиона, где вообще никто играть не будет. Напишите, где в Москве после того, как Нужники стали чисто футбольным стадионом, будут проводиться легкоатлетические соревнования мирового уровня. У нас в Питере будет лучший в Европе стадион, а вы завидуйте дальше и пишите свои гнусные статьи.
12:29
Гы
Ну, как не быть уверенным, коль еще 3-4 лярда освоить предстоит!
12:27
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
и я абсолютно уверен в итогах данного предприятия.) кстати, а виталя в курсе, что пару дней назад стадик опять затопило. аж на 4 этажа.
12:14