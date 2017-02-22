Виталий Мутко: "Смертин - достойный кандидат на должность инспектора РФС по борьбе с расизмом"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил уверенность, что Алексей Смертин справится с должностью инспектора РФС по борьбе с расизмом. Экс-полузащитник сборной России вступил в должность 21 февраля. Таксже Смертин является послом чемпионата мира-2018.

– Борьба с расизмом в международном футболе выходит на лидирующие позиции, об этом говорят документы, конвенции, регламенты Международной федерации футбола, – приводит ТАСС слова Мутко. – У нас создано спецподразделение, которое будет этим заниматься, в структуре департамента по организации соревнований.

Нам нужен был лидер, который как комиссар, как делегат будет следить за этим вопросом, взаимодействовать с Международной федерацией футбола. Алексей – человек известный в футболе, посол предстоящего чемпионата мира, знает иностранный язык, он – достойная кандидатура на эту должность.