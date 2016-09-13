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Виталий Мутко: "Сменить генподрядчика строительства стадиона в Петербурге следовало год назад"

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Министр спорта РФ Виталий Мутко отметил, что генподрядчика, строившего стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, следовало сменить еще в 2015 году. Напомним, что сделано это было в августе 2016 года.

– Ситуация меняется очень значительно в лучшую сторону, я был там недавно – разительные перемены, – цитирует ТАСС Мутко. – Считаю, это (смену подрядчика) надо было делать еще год назад. Сейчас подрядчик все контролирует, многое приходится переделывать, но уже все меньше сомнений, что введем в срок.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Инопланетный разум1

нашли крайних...

13:53

Очень плохой мальчик

Мутко: Многое придется переделывать===========================Шо, опять за счет детских садиков?

13:33

SS-1525-Sergey

ХА-ха-ха, сменили подрядчика и денег из бюджета нынешний, получит больше на достройку, чем просил прежний. Делам выводы просто перераспределение карманов произошло. Ещё в процессе запуска и пусконаладки столько придётся переделывать и заменять, что ещё придётся выплачивать застройщику и субподрядчикам и это неизбежно будет так!

13:20

crazysun78

в 2007 надо было выбирать... заказчика...

13:10

sb1006

Не генподрядчиков надо менять, а правильно составлять договора, чтобы не было желания растягивать стройку на неопределённый строк и увеличивать стоимость строительства.

12:53

Vittorio-049

Вопрос к великому специалисту в области строительства Мутко! А чем 10 лет занимался? Что не остановил бордель на строительстве? Скажет:"А я тут не причём " Ну а как гражданин страны??????? Слабо , мало разбирается, да и не хочет разбираться в принципе во всем Так....... Выползать на страницы сми .........

12:51

shpasic

и кто же в этом виноват, что не сменили год назад? тогда такие же песни пели.

12:37

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