Виталий Мутко: "Сменить генподрядчика строительства стадиона в Петербурге следовало год назад"

Министр спорта РФ Виталий Мутко отметил, что генподрядчика, строившего стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, следовало сменить еще в 2015 году. Напомним, что сделано это было в августе 2016 года.

– Ситуация меняется очень значительно в лучшую сторону, я был там недавно – разительные перемены, – цитирует ТАСС Мутко. – Считаю, это (смену подрядчика) надо было делать еще год назад. Сейчас подрядчик все контролирует, многое приходится переделывать, но уже все меньше сомнений, что введем в срок.