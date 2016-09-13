Виталий Мутко: "Сменить генподрядчика строительства стадиона в Петербурге следовало год назад"

Министр спорта РФ Виталий Мутко отметил, что генподрядчика, строившего стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, следовало сменить еще в 2015 году. Напомним, что сделано это было в августе 2016 года.
– Ситуация меняется очень значительно в лучшую сторону, я был там недавно – разительные перемены, – цитирует ТАСС Мутко. – Считаю, это (смену подрядчика) надо было делать еще год назад. Сейчас подрядчик все контролирует, многое приходится переделывать, но уже все меньше сомнений, что введем в срок.
Инопланетный разум1
нашли крайних...
13:53
Очень плохой мальчик
Мутко: Многое придется переделывать===========================Шо, опять за счет детских садиков?
13:33
SS-1525-Sergey
ХА-ха-ха, сменили подрядчика и денег из бюджета нынешний, получит больше на достройку, чем просил прежний. Делам выводы просто перераспределение карманов произошло. Ещё в процессе запуска и пусконаладки столько придётся переделывать и заменять, что ещё придётся выплачивать застройщику и субподрядчикам и это неизбежно будет так!
13:20
crazysun78
в 2007 надо было выбирать... заказчика...
13:10
sb1006
Не генподрядчиков надо менять, а правильно составлять договора, чтобы не было желания растягивать стройку на неопределённый строк и увеличивать стоимость строительства.
12:53
Vittorio-049
Вопрос к великому специалисту в области строительства Мутко! А чем 10 лет занимался? Что не остановил бордель на строительстве? Скажет:"А я тут не причём " Ну а как гражданин страны??????? Слабо , мало разбирается, да и не хочет разбираться в принципе во всем Так....... Выползать на страницы сми .........
12:51
shpasic
и кто же в этом виноват, что не сменили год назад? тогда такие же песни пели.
12:37